إغلاق مؤقت لمحاجر مخالفة بمدينة غريان

قامت قوة تابعة لوزارة الداخلية بإغلاق محاجر منطقتيْ الرابطة ووادي الحي بمدينة غريان، لحين تسوية أوضاعهم، وفق الشروط المطلوبة.

وأفاد “بلدي غريان” أن العملية تمت بالتنسيق مع القوة التابعة وزارة الداخلية ووكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين، بالإضافة إلى مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، مشيرًا إلى أن عدد المحاجر المغلقة مؤقتًا بلغ 23 محجرًا.

يُشار إلى أن عملية إغلاق المحاجر المخالفة للاشتراطات القانونية والبيئية؛ تمت بموجب تعليمات من مكتب النائب العام في إطار وقف التعديات على الفضاءات المملوكة للدولة.

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