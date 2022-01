لأول مرة منذ أعوام.. أسعار النفط تتجاوز 90 دولاراً للبرميل

صعدت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في 7 أعوام متجاوزة 90 دولارا للبرميل، بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين، إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الاثنين، عندما شنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، هجوما صاروخيا على قاعدة في الإمارات.

وارتفع خام برنت 1.87 دولار أو 2.12% إلى 90.07 دولار للبرميل بعد أن سجل 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر2014، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1.3% إلى 86.73 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في الولايات المتحدة، زاد بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير ليصل إلى 416.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم أشارت إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل.

وفي تطور مهم آخر، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، في الثاني من فبراير لمناقشة زيادة أخرى في الإنتاج.

