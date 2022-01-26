خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف تسليم قسم اصدار بمصراتة 51 مليون لفروع الجمهورية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم قسم الاصدار بمدينة مصراتة شحنة سيولة بقيمة 51 مليون لفروع مصرف الجمهورية.

وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف لصرف المرتبات وعلاوة الأبناء.

خصص منها لفرع زليتن المدينة 10 مليون و فرع القرابولي 10 مليون وفرع المرقب 7 مليون وفرع المعقولة 6 مليون و فرع العلوص 6 مليون وفرع المنطقة الحرة مصراتة 5 مليون وفرع زليتن المنارة 4 مليون وفرع وادي كعام 3 مليون ويؤكد مصرف ليبيا المركزي إستمراره تزويد فروع المصارف التجارية بإحتياجاتها من السيولة بشكل منتظم .

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