“المؤسسة النفطية” تبحث أوجه التعاون مع شركة شحات للتوكيلات الملاحية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعمه الكامل لشركة “شحات” للتوكيلات الملاحية، وإعطاءها الفرصة في الحصول على توكيلات بحرية والاستفادة من خبرتها الطويلة في هذا المجال، دعماً للشركات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم إدارة المؤسسة مع رئاسة لجنة إدارة شركة شحات للتوكيلات الملاحية المملوكة للدولة الليبية، جرى فيه مناقشة أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك، وسبل إدخال الشركة في مجال المنافسة في العمليات النفطية البحرية.

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط عقدت عدداً من الاجتماعات مع الشركات المملوكة للمؤسسة، في إطار اجتماع لجنتها العمومية الذي اختتمته قبل أسبوع.

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