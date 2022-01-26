هيئة الرقابة الإدارية تستعرض الآلية الجديدة المقدمة من ديوان المحاسبة لتوريد وتوزيع أعلاف المواشي في السوق المحلي

طرابلس 26 يناير 2022 ( وال)- استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي، في اجتماع موسع عقده اليوم الأربعاء بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، الآلية الجديدة المقدمة من ‘ديوان المحاسبة، لتوريد وتوزيع أعلاف المواشي في السوق المحلي.

وناقش الاجتماع – الذي حضره مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي و مدير عام الشركة العامة للمطاحن والأعلاف، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين، وأعضاء عن اللجنة المركزية لمتابعة توريد وتوزيع الأعلاف وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة – المخاوف التي أبداها المربون للحصول على الأعلاف من السوق، وكيفية ضمان آلية وصول مناسبة تبدد هذه المخاوف.

كما بحث الآلية الجديدة المقدمة من ديوان المحاسبة والتي تقضي بسداد هامش الدعم بواقع 50% من سعر البيع، بدل آلية سابقة يدعمها المربين والتي رأت بأن يكون تقديم الأعلاف بشكل مجاني.

حيث تم اقتراح قيام الشركات الخاصة وشركة المطاحن والبلديات بتوزيع الأعلاف على المربين، إلى جانب تناول مسألة استيراد الأعلاف من الداخل عبر الشركات الخاصة، بدل استيرادها من الخارج، لما يحققه من شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتي تضمن إنجاح مثل هذه البرامج.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الانتاجية والبنية الأساسية. (وال)

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