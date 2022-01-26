وزارتا “الصناعة والاقتصاد” تتوافقان على تشجيع تجارة العبور

توافق وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ربط المناطق الصناعية بالمناطق الحرة والخاصة، لتشجيع تجارة العبور وتشكيل لجنة لحماية المنتجات والصناعات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء بديوان وزارة الصناعة، ناقشا فيه التجهيز لعقد لقاء مع البنوك وصناديق التمويل، لوضع آليات إيجاد البدائل الصحيحة لتمويل المشروعات الاستثمارية والصناعية، لخلق فرص عمل للباحثين عن العمل.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة أعلنت عن عزمها اعتماد إنشاء نحو ألفي مشروع صناعي، من المشروعات الصغرى المتوسطة والمتناهية الصغر ضمن خطة الوزارة لهذا العام.

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