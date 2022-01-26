وزارة الخارجية تبحث سُبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا

طرابلس 26 يناير 2022 (وال) – عقد بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ضم وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ومديرا مصلحتي الطيران المدني والمطارات، لمناقشة سُبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى المطارات الليبية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مندوبين عن وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي، استعراض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الجوي وآلية معالجتها بالتنسيق بين القطاعات المختلفة، وكذلك الوقوف على أوضاع المطارات الليبية ومدى جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تكاثف الجهود، والتنسيق الأمثل بين القطاعات المختلفة المُكلفة بتسيير عمليات النقل الجوي، مما يساهم في تخفيف أعباء السفر على المواطنين وتسهيل إجراءات الحركة بالمطارات. (وال)

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