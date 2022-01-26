“صنع الله” يطالب توتال الفرنسية بدعم برامج التنمية المستدامة

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إدارة شركة توتال اينيرجي الفرنسية المساهمة بتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المستدامة بمناطق العمليات، خاصة بمنطقة خليج السدرة، ومنطقة الواحات القريبة من عملياتها لتحريك عجلة التنمية بهما.

وأضاف صنع الله خلال اجتماعه بمدير عام شركة توتال اينيرجي الفرنسية بطرابلس باسكال برينت، أن أهالي المناطق القريبة من العمليات هم الحاضنة الطبيعية للثروة النفطية، مؤكداً أن هذه النقطة أحد أهم أولويات وخطط المؤسسة الاستراتيجية، والتي ستعمل جاهدة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بالتعاون مع شركائها الدوليين كتوتال على تنفيذها.

وناقش الجانبان برامج بناء القدرات الشابة بالجامعات الليبية في تخصصات الصناعة النفطية، وذلك من قبل جامعة توتال الصيفية، بالإضافة إلى مساهمة توتال في برامج التدريب المكثفة في بعض من التخصصات بالصناعة النفطية، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق بين شركة توتال والإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة، للمُضي قُدُماً في هذا الجانب، وفق بيان المؤسسة النفطية.

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