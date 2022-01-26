الوطنية للنفط تسعى لإعطاء فرصة للشركات المحلية لتحريك عجلة الاقتصاد

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاربعاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس مع نضال البابا رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للملاحة .

تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتوطيد العلاقات بما يخدم المصلحة العامة ويحقق بعض من مستهدفات قطاع النفط في هذا المجال.

ويأتي ذلك في اطار سعي المؤسسة الوطنية للنفط الدؤوب في اعطاء الفرصة للشركات المحلية الوطنية للدخول للمنافسة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.

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