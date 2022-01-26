صنع الله يطالب توتال إينيرجي الفرنسية تنفيذ مشاريع بمنطقة السدرة النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله اليوم الإربعاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بمدير عام شركة توتال اينيرجي الفرنسية بطرابلس اباسكال برينت .

تم خلال الاجتماع مناقشة أنشطة توتال المختلفة في شركات المشاركة الواحة للنفط، أكاكوس للعمليات النفطية مبروك للعمليات النفطية، حيث تم تدارس المشاريع المستقبلية لهذه الشركات ومساهمة توتال اينيرجي في ذلك.

وتطرق الاجتماع إلى برامج العمل المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وتوتال بالإضافة إلى مساهمة توتال في برامج التدريب المكثفة في بعض من التخصصات بالصناعة النفطية

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق بين شركة توتال والادارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة للمضي قُدُماً في هذا الجانب.

وأوضح بأن أهالي المناطق القريبة من العمليات هم الحاضنة الطبيعية للثروة النفطية، وأكد أن هذه النقطة أحد أهم أولويات وخطط المؤسسة الاستراتيجية والتي ستعمل جاهدة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة بالتعاون مع شركائها الدوليين كتوتال على تنفيذها.

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