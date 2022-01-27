ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 27 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 27 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6071 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1691 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1855 دينار، والليرة التركية 0.3379 دينار، والدولار الكندي 3.6211 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.228 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2543 دينار، والدينار التونسي 1.5886 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.493 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 27 يناير 2021: