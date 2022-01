أسعار النفط تتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى منذ سنوات

تراجعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد أن كانت أسعار الخام قد سجلت أمس أعلى مستوى في 7 سنوات.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.77% إلى 86.88 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.49% إلى 89.52 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وكانت أسعار النفط قد قفزت أمس فوق حاجز 90 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في سبع سنوات.

وجاء تراجع أسعار النفط بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ قريبا في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

