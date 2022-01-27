منتقدين تخبطات الحكومة.. فريق خبراء يوجّه بضرورة إصلاح اقتصاد البلاد

أصدر خبراء ليبيون في الشؤون الاقتصادية توصيات لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن سير عمل حكومة الوحدة ومعاناتها من تخبط مالي وإداري.

ونصّت التوصيات على تهيئة الظروف المناسبة الأمنية والتنظيمية، والعمل على المساهمة في بناء هيكلية إدارية واضحة، وتعزيز الشفافية المالية، وترشيد الإنفاق الحكومي ومراقبته.

وتضمنت التوصيات كذلك، إضافة للعمل على إصلاح المشكلات الاقتصادية كالتضخم وتحسين مستوى المعيشة، والعمل على إنفاذ برنامج الإنقاذ الاقتصادي، بالتنسيق مع المؤسسات.

كما تضمنت التوصيات ضرورة ضبط وإعادة تنظيم الإنفاق المالي وتحسين الإيرادات العامة، إلى جانب إطلاق مشروع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الفقيرة وكبار السن والمتضررين جراء الصراع.

وفي ختام توصياته، حذر فريق الخبراء من أن الدولة الليبية قد تُواجه حقبة اقتصادية وكوارث وخيمة؛ في حال عدم الاكتراث بالإصلاحات ووضع الحلول الناجعة، وفقًا للمنشور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية