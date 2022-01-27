خاص.. مسؤول بمؤسسة النفط يفصح لصدى تفاصيل إتفاقيتهم مع منظمة الصحة العالمية

صرح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مختار عبدالدائم” لصدى الاقتصادية خلال مراسم توقيع اتفاقية المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان بليبيا ،قائلاً: اليوم تم توقيع إتفاقية لدعم أطفال الأورام في ليبيا ،وهذا البرنامج سيتم تنفيذه عن طريق WHO، بتمويل من شركاء المؤسسة مثل شركة ايني الايطاليه، وشركة ريبسول الأسبانية، وشركة توتال اينرجي الفرنسية.

وأضاف “عبدالدائم” بالقول: أتمني أن تخفف هذه الاتفاقية من معاناة المرضى وعائلاتهم ، كونهم يمرون بمعاناة كبيرة ولهذا السبب تدخلت المؤسسة بتوقيع هذه الاتفاقية، حيث أنه سيتم من خلالها توفير الأدوية لمرضى الأورام لمدة 18 شهر ، ويشمل البرنامج تدريب الأطقم الطبية وعدة أشياء أخري ستكون خير معين للعائلات ومرضاهم.

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