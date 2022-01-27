إطلاق خطة لتطوير قطاع التنمية العمرانية المصري

كشفت وزيرة التنمية والتخطيط المصرية، هالة السعيد، عن خطة الوزارة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بالأسعار الثابتة بنسبة 5,1% ليبلغ حوالي 733 مليار و900 جنيه.

واستعرضت “السعيد” مستهدفات خطة العام الجاري للاستثمارات الكلية لقطاع التنمية العمرانية، مؤكدةً أن الاستثمارات الكلية للقطاع بلغت أكثر 259 مليار جنيه.

وأكدت، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للوزارة، أن قطاع التنمية العمراني يعد من القطاعات الديناميكية سريعة النمو التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من الإسكان والمياه، كما أنها تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي والمرافق والبنية الأساسية.

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