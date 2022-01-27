“الحويج” يؤكد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تعزيز دور سيدات الأعمال في‬ المشروعات الصغرى والمتوسطة

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الخميس، بافتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال والأنشطة التجارية الحرة والمهن الحرفية والمعرض المصاحب تحت شعار ” صنع في ليبيا بأيدي ليبية ” بتنظيم المنظمة الليبية للمرأة المتخصصة ورعاية ، وذلك بحضور مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة” صباح سعد” رئيس المنظمة الليبية للمرأة المتخصصة “ليلى الضبع” وعدد من سيدات الأعمال ولفيف من المشاركين المهتمين .

حيث أشاد “الحويج” بمستوى تنظيم المنتدى والمعرض المصاحب ومشاركة سيدات الأعمال والحضور المميز للمشاريع الصغرى ومتناهية الصغر التي تساهم في التنوع الاقتصادي ورفع مستوى دخل الأسر الليبية المنتجة، مؤكداً على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تعزيز دور سيدات الأعمال في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة من خلال مراكز وحاضنات الأعمال وإيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهن عبر مركز تنمية الصادرات والبحث عن مصادر تمويل للأفكار والمشاريع الريادية بالتنسيق مع صندوق ضمان الائتمان والمصارف المتخصصة.

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