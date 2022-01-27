توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم التقني والفني والشؤون الاجتماعية

قام وزير التعليم التقني والفني “يخلف سعيد السيفاو” اليوم الخميس، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم التقني والفني والتدريب، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” ، وذلك ضمن تنفبذ المشروع الوطني للأطراف الصناعية، من أجل تقديم خدمات متميزة لمرضي البتر وضمان اعادة تأهيلهم.

وكذلك التعاون في جميع الانشطة، أبرزها تخريج المهندسين المتخصصين في مجال صناعة الأطراف والمعدات الخاصة بمرضي البتر والعمل على التدريب والتأهيل الفني علي الصناعات المختلفة اليدوية والحرفية والتقليدية وغيرها للأسر المنضوية تحت شعار رعاية وزارة الشؤن الاجتماعية.

حيث تضمنت مذكرة التفاهم برنامج التمكين والاقتصاد للأسر المنتجة والمشاركة فيما يخص الابحاث في الجوانب الفنية والاجتماعية، بالإضافة للتعاون لتحديث البرامج التعليمية المشتركة، من خلال سعي الطرفين إلى تسهيل وتشجيع التطوير للبرامج التعليمية المستحدثة وصولاً إلى إنشاء أقسام جديدة وحديثة تشرف على مخرجات متطورة في هذا المجال.

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