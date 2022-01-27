العمل المصرية: آخر موعد لتقديم طلبات العمل في ليبيا الاثنين المقبل برواتب 20 ألف جنيه مصري

كشفت وزارة العمل المصرية أن الاثنين المقبل آخر فرصة لقبول طلبات المتقدمين على 37 وظيفة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل لـ 20 ألف جنيهمصري للعمل بليبيا.

وأوضحت الوزارة –وفق موقع اليوم السابع-الخميس، أن المهن هي 4 أطباء تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، وممرضان تخصص طوارئوإسعاف، و5 ممرضات للنساء والتوليد، و13 ممرض جراحة، و10 أطفال، واثنان قابلة قانونية.

وقالت وزارة العمل المصرية، إنه على الراغبين للعمل بهذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم، بالدخول لموقع الوزارة واختيار فرص عمل بالخارج.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم لهذه الوظائف لديه خبرة من 3 إلى 10 سنوات، وعمره يتراوح من 25 إلى 37عام، باستثناء وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد يكونعمر المتقدم من 38 إلى 50عام برواتب من 3500 دينار إلى 4500 دينار ليبي.