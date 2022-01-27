خاص.. فريق السيولة يكشف لصدى وصول 70 مليون لمطار بنينا بنغازي لفروع الجمهورية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية وصول هذه اللحظات شحنة السيولة الثانية اليوم بقيمة 70 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي لفروع مصرف الجمهورية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية تستمر الرحلات الجوية بشكل منتظم إلى كافة مناطق ليبيا وتمكين فروع المصارف من تلبية احتياجات العملاء من السيولة بعد الشروع في صرف مرتبات شهري نوفمبر و ديسمبر و البدء في صرف علاوة الأبناء .

ويؤكد فريق السيولة مجدداً أنه يعمل بالتنسيق مع إدارات المصارف لنقل شحنات إضافية و لفتح فروعها بشكل منتظم كما يتوفر أرصدة كبير من السيولة لدى المصارف وفروعها.

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