توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا

اقيمت اليوم الخميس مراسم توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من شركائها الدوليين شركات “إيني” و” ريبسول” و”توتال” وذلك لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا.
حيث تم بموجب الاتفاقية أن تتولى منظمة الصحة العالمية إنفاق هذا التبرع لشراء الأدوية والمعدات لسبعة مستشفيات تعالج الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، كما سيضمن ذلك توفير رعاية متخصصة لعلاج 722 طفل في مستشفيات الأطفال الرئيسية في طرابلس وبنغازي.
وأوضح صنع الله بأن مراسم توقيع الإتفاقية يهدف لدعم مستشفيات أطفال السرطان في ليبيا، وأن المؤسسة الوطنية وشركاءها ( ايني ، توتال انرجيز و ربسول ) تتبرع بـ 5.7 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي، مضيفاً بأن المؤسسة لن تتوانى عن دعم أي مبادرة إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية من خلال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، على الرغم من شح الميزانيات المطلوبة لتشغيل وصيانة ما جرى تدميره في المواقع النفطية خلال السنوات الماضية.
ومن جهة أخرى أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف أن هدف منظمة الصحة العالمية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة.
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