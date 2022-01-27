توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في ليبيا

اقيمت اليوم الخميس مراسم توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من شركائها الدوليين شركات “إيني” و” ريبسول” و”توتال” وذلك لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا.

حيث تم بموجب الاتفاقية أن تتولى منظمة الصحة العالمية إنفاق هذا التبرع لشراء الأدوية والمعدات لسبعة مستشفيات تعالج الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، كما سيضمن ذلك توفير رعاية متخصصة لعلاج 722 طفل في مستشفيات الأطفال الرئيسية في طرابلس وبنغازي.

وأوضح صنع الله بأن مراسم توقيع الإتفاقية يهدف لدعم مستشفيات أطفال السرطان في ليبيا، وأن المؤسسة الوطنية وشركاءها ( ايني ، توتال انرجيز و ربسول ) تتبرع بـ 5.7 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج أطفال السرطان في مستشفيات طرابلس وبنغازي، مضيفاً بأن المؤسسة لن تتوانى عن دعم أي مبادرة إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية من خلال إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، على الرغم من شح الميزانيات المطلوبة لتشغيل وصيانة ما جرى تدميره في المواقع النفطية خلال السنوات الماضية.

ومن جهة أخرى أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف أن هدف منظمة الصحة العالمية هو منح الأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا أفضل فرصة ممكنة للعلاج وعيش حياة سليمة.

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