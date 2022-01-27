صنع الله يشدد على دعم التنمية المكانية في المناطق النفطية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعمه التام لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، حتى يباشر أهدافه في تحقيق التنمية المكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله مع رئيس جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي علي الصلح، ناقشا فيه التعاون المشترك بين المؤسسة والجهاز، كما تم التطرق إلى آلية عمل الجهاز وفق القرار الصادر بإنشائه من مجلس الوزراء رقم 514، ومناقشة الصعوبات المالية التي تقف عائقاً أمام البدء بعمل الجهاز.

من جانبه شدد الصلح على أهمية تحقيق شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، للمساهمة في الرفع من مستوى الإنتاج وزيادة الإيرادات.

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