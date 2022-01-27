“صنع الله” يؤكد دعمه لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس اجتماعاً مع رئيس جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي ” علي الصلح ” وعضو مجلس إدارة الجهاز ” سلطان بشير ” بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مختار عبد الدائم ” .

وتم خلاله مناقشة التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، وكذلك تم التطرق إلى آلية عمل الجهاز وفق القرار الصادر بإنشائه من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برقم 514 ومناقشة الصعوبات المالية التي تقف عائقاً أمام البدء في عمل الجهاز .

كما أكد “الصلح ” على أن الجهاز يهدف إلى تحقيق شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في الرفع من مستوى الإنتاج وزيادة الإيرادات وأثنى على دور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في دعم الجهاز في عدة مناسبات وزيارات يقوم بها رئيس مجلس الإدارة .

من جانبه أكد “صنع الله” على دعمه التام للجهاز حتى يباشر عمله والهدف هو تحقيق التنمية المكانية في مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي من البلاد .

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