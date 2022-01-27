خلال اجتماعه مع صنع الله.. “العابد” ينوه بأهمية تحمل المسؤوليات وعدم إحداث أي إرباك في قطاع النفط

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس، مع وزير النفط والغاز المكلف “علي العابد”.

حيث قدم رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها شرحًا واضحًا عن المعوقات التي تقف عائقًا أمام الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته، وأبرزها شح الميزانيات، مؤكدين أن تطلعات إدارة المؤسسة كبيرة جداً ومستهدفات الإنتاج موجودة وبالإمكان الوصول إليها إذا توفرت الميزانيات المطلوبة.

كما إستعرض رؤساء لجان إدارة شركات المؤسسة “مليتة، أكاكوس، سرت، الخليج العربي، التموين”، عدداً من العراقيل التي تحول دون تحقيق مستهدفاتها، ومن بينها عجز الشركات عن القيام بأعمال الصيانة ومشاريع الحفر بسبب الميزانيات المتعثرة، فقد كادت شركة “مليتة” أن تتوقف عن الإنتاج جراء ذلك لولا دعم الشريك الأجنبي.

ومن جهة أكد وزير النفط والغاز المكلف على دعم الحكومة لأعمال المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها واستقرارها لكونها رافداً لمشروعات التنمية في البلاد، مشيداً بشفافية وكفاءة العاملين في قطاع النفط وجهودهم في تحقيق معدلات إنتاج في الوقت الحالي لم يسبق الوصول لها منذ عام 2013، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قطاع النفط وإبعاده عن أي صراعات وتجاذبات سياسية لما يمثله من أهمية لكونه الشريان الحيوي لدعم اقتصاد البلاد.

ودعا إلى تكاثف الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية وجميع قطاعات الدولة في ليبيا، لدعم استقرار قطاع النفط، منوهاً بأهمية تحمل المسؤوليات وعدم إحداث أي إرباك في قطاع النفط الذي عانى عدة إغلاقات وهجمات إرهابية طالت موقع المؤسسة الرئيسي بطرابلس إضافة لمواقع أخرى.

ومن جهة أخرى قال صنع الله إن إدارة المؤسسة أوضحت خلال اجتماعاتها الفنية والعمومية خطة عمل شركاتها التي تضمن استدامة الاحتياطيات وزيادتها، والعمل على حل مشكلة توفير الغاز، معرجاً على مشاريع قطاع النفط المستقبلية المجدية اقتصاديا، وأبرزها مشروع تطوير مصفاة الزاوية، ومشروع وحدة إستخلاص البنزين المقدم من شركة رأس لانوف.

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