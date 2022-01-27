“العابد” يدعو لإبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية

دعا وزير النفط والغاز المكلف علي الرضا “للحفاظ على قطاع النفط وإبعاده عن أي صراعات وتجاذبات سياسية، لما يُمثّله من أهمية كونه الشريان الحيوي لدعم اقتصاد البلاد”.
وأكد الرضا خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس بطرابلس، دعم الحكومة لأعمال المؤسسة والشركات التابعة لها واستقرارها، لكونها رافداً لمشروعات التنمية في البلاد، كما أشاد بشفافية وكفاءة العاملين في قطاع النفط وجهودهم في تحقيق معدلات إنتاج في الوقت الحالي لم يسبق الوصول لها منذ عام 2013، وفق بيان المؤسسة النفطية.
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