“العابد” يدعو لإبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية

دعا وزير النفط والغاز المكلف علي الرضا “للحفاظ على قطاع النفط وإبعاده عن أي صراعات وتجاذبات سياسية، لما يُمثّله من أهمية كونه الشريان الحيوي لدعم اقتصاد البلاد”.

وأكد الرضا خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس بطرابلس، دعم الحكومة لأعمال المؤسسة والشركات التابعة لها واستقرارها، لكونها رافداً لمشروعات التنمية في البلاد، كما أشاد بشفافية وكفاءة العاملين في قطاع النفط وجهودهم في تحقيق معدلات إنتاج في الوقت الحالي لم يسبق الوصول لها منذ عام 2013، وفق بيان المؤسسة النفطية.

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