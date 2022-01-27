التوترات الجيوسياسية تدفع خام برنت للارتفاع

سجلت أسعار خام برنت خلال جلسة 26 يناير صعوداً لامس مستويات 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، بسبب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

ويتزامن تراجع المعروض من النفط في ظل مواجهة أوبك + عقبات بشأن تلبية أهداف الإنتاج الشهرية، بعد التخفيضات القياسية بالإمدادات خلال 2020، بالإضافة إلى المخاوف من شح المعروض خاصة مع اعتبار روسيا واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.

ويتوقع بنك Credit Suisse أن تصل أسعار خام برنت إلى مستويات 100 دولار، ويرى Goldman Sachs بدوره أن الأسعار قد تصل إلى هذه المستويات خلال الربع الثالث، مرجعاً ذلك إلى التوترات الجيوسياسية وتعرض أسواق السلع بشكل متزايد للاضطرابات بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقالت مصادر في أوبك + لرويترز، إن المنظمة ستلتزم على الأرجح بالزيادة المقررة في إنتاجها النفطي المستهدف لشهر مارس، عندما تجتمع يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، حيث ترى الطلب يتعافى على الرغم من المخاطر السلبية من الوباء والزيادات التي تلوح في الأفق في معدلات الفائدة.

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