قفزة قياسية لخام برنت لأعلى مستوى منذ 2014

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قفز سعر خام القياس برنت إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أعوما حيث تجاوز سعره 90 دولارا للبرميل، بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وزاد خام برنت بأكثر من 2 بالمائة متجاوزا الـ 90 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ العام 2014، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام تسليم مارس بنسبة إلى 90.3 دولار للبرميل.

أتى ذلك بعد أن سجل برنت 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وفي المقابل ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.13 بالمائة مسجلا 87.17 دولار للبرميل.

وقد ارتفع النفط بفعل المخاوف حول تعطل الإمدادات على خلفية تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا واتهامات للكرملين بنية موسكو غزو أوكرانيا.

توقعات بارتفاع النفط

وتوقع خبراء لدي مصرف جي بي مورغان في وقت سابق من هذا الشهر. ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى 125 دولارا للبرميل هذا العام وإلى حوالي 150 دولارا للبرميل في العام المقبل.

وأوضح الخبراء، خلال مذكرة بحثية، أن ذلك يأتي في ظل ضعف الاستثمار العالمي في المعروض النفطي.

وأشار الخبراء، لدى المصرف الذي يعد أكبر البنوك الأمريكية، إلى أنه من المتوقع انخفاض فائض الإنتاج. لدى منظمة أوبك خلال العام الجاري. وهو ما يزيد مخاطر ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.