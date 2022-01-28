برنت يتجه نحو 89 دولارا بعد صعوده لأكثر من واحد بالمائة

أخبار ليبيا24

صعدت العقود الآجلة لأسعار النفط، اليوم الإثنين، لأكثر من واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية في ظل تسعير الأسواق للاضطرابات الجيوسياسية، في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت مارس المقبل 1.15 بالمائة لتتداول عند مستويات 88.66 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 87.65 دولارا للبرميل.

وأتى ارتفاع عقود برنت بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 87.89 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” مارس القادم 1.07 بالمائة. لتتداول عند مستويات 85.82 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 84.91 دولارا للبرميل.

وكانت عقود “نيمكس” قد اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 85.14 دولارا للبرميل.

اضطرابات جيوسياسية

وأتى ارتفاع الأسعار في ظل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة. اعتراضها لصاروخين باليستيين استهدفا مدينة أبو ظبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

ويأتي هذا الهجوم عقب نحو أسبوع واحد من الهجوم الذي وقع على أبو ظبي، من قبل جماعة الحوثي في اليمن. وأدى لمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين وسط تصعيد التوترات في جميع أنحاء الخليج العربي.

كما أتى هذا الصعود، وسط استمرار القلق الذي ينتاب الأسواق.من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وبالأخص عقب قيام وزارة الخارجية الأمريكية بسحب أفراد عائلات موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف.