938 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا

كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021، بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار، مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% ليحل في المرتبة التاسعة عالميا.

جاء ذلك خلال لقائها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي استعرض آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وقالت جامع إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين في المجال الصناعي يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي، بهدف استعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي.

من جانبه أكد الغويل حرص ليبيا على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد الليبي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري.

