منظمة أمريكية: 5.5 مليون سيارة في ليبيا بحلول 2031

قالت منظمة “أبحاث السوق المثابرة” الأمريكية إن من المتوقع أن يتوسع سوق السيارات في ليبيا بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.1% بين 2021 و2031 ليصل إلى مبيعات تزيد عن 5.5 مليون سيارة بحلول 2031.

وأضافت المنظمة البحثية في تقرير لها أن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من كوريا الجنوبية وأوروبا والصين والولايات المتحدة تهيمن على السوق الليبي، مشيرة إلى أن الرحلات المحلية لنقل الركاب والمنتجات تتم بشكل أساسي عن طريق المركبات البرية مثل السيارات والشاحنات وبدرجة أقل الحافلات.

وأوضحت منظمة “أبحاث السوق المثابرة” نقلا عن محللي الأسواق، أن من المتوقع أن تؤدي زيادة التحضر وشعبية سيارات الدفع الرباعي وحظر استيراد بعض السيارات المستعملة إلى تعزيز سوق سيارات الركاب في ليبيا، حيث يتميز بقدرة تنافسية عالية على الصعيد الوطني.

وقالت المنظمة إنه نظرًا لتحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع الدخل، شهد قطاع السيارات في ليبيا نموًا ثابتًا في الطلب، وأفادت بأن من المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الجديدة بمعدل نمو سنوي قدره 7.4% خلال العشر سنوات القادمة، مشيرة إلى أن تويوتا احتلت المرتبة الأولى من إجمالي عدد السيارات على الطرق في البلاد.

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