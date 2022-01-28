سعر صرف الدولار الامريكي اليوم يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في 7 أشهر

عزز سعر صرف الدولار الامريكي مكاسبه اليوم الجمعة 28 يناير 2022 ويتجه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس آذار وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن الدولار محط الاهتمام حتى مع هدوء بعض الشيء في أسواق العملات الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل بالأحداث في الأسواق العالمية تخلله ميل للتشديد في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقلص سعر صرف اليورو اليوم الجمعة من خسائره السابقة بعدما ارتفع قليلا إلى 1.1152 دولار من أدنى مستوى في 20 شهرا الذي بلغه يوم الخميس عند 1.1131 دولار.

وحام سعر صرف الين الياباني حول 115.43 أمام الدولار، في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، إذ هبط الأخير قليلا إلى 0.6570 دولار أمريكي مسجلا أدنى مستوى منذ 15 شهرا.

ومنذ بداية الأسبوع، زاد الدولار حوالي 1.7 بالمئة أمام اليورو ونحو اثنين بالمئة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وقفز مؤشر الدولار فوق مستوى 97 لأول مرة منذ يوليو تموز 2020.

وكان سعر صرف الجنيه الإسترليني قد تراجع يوم الخميس لأقل مستوى في شهر عند 1.3360 دولار، لكنه عاود الانتعاش إلى 1.3409 دولار مع ترقب المتعاملين اجتماع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم.