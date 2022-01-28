تراجع أسعار الذهب في تداولات اليوم وتتجه لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر

تراجعت أسعار الذهب بشكل هامشي خلال تداولات اليوم الجمعة في اتجاهه لتحقيق لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر، إذ استوعبت الأسواق خطة سياسة تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي التي أدت إلى ارتفاع في مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

تراجع الذهب في التعاملات الفورية إلى 1793.71 دولار للأوقية وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01 بالمئة إلى 1794 دولار، وانخفض المعدن نحو 2% خلال الأسبوع، وهو أسوأ انخفاض له منذ 26 نوفمبر

أظهر استطلاع لرويترز أن أسعار الذهب ستنخفض في 2022 و 2023 مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.

ويرى المحلل الفني لرويترز، وانج تاو، إن الذهب قد يعيد اختبار مستوى الدعم عند 1792 دولارا للأونصة، وهو اختراق قد يؤدي إلى انخفاض إلى 1777 دولارا،

فيما ارتفعت اسعار الفضة اليوم الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 22.79 دولارا للأوقية. وارتفع سعر البلاتين اليوم 0.6 بالمئة إلى 1028.36 دولار، ونزل سعر البلاديوم اليوم 0.8 بالمئة إلى 2356.20 دولار.