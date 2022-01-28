اسعار الصرف اليوم.. سعر الليرة التركية يرتفع بفضل بيانات إيجابية

صدر تقرير “مؤشر الثقة الاقتصادية” لتركستات اليوم الجمعة 28 يناير 2022، وكشف عن استعادة السوق التركي لبعض الثقة مع استقرار سعر صرف العملة التركية خلال الفترة الآخيرة في نطاق الـ 13-14 ليرة/دولار.

واتسمت الليرة التركية بهذا الثبات في سوق تحكمه ارتفاعات الدولار الامريكي العنيفة خاصة منذ قرار الفيدرالي وعقد رئيسه جيروم باول، مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن قوة وثبات الاقتصاد الأمريكي ولوّح بقرب احتمالية رفع الفائدة في أقرب اجتماع للجنة وهو اجتماع مارس المرتقب.

وتتداول الليرة التركية الآن عند مستويات 13.6145 ليرة/دولار مرتفعةً 0.25% في تداولات الـ 24 ساعة الآخيرة، أما مؤشر الدولار الأمريكي فيسجل 97.32 أمام سلة من العملات الأجنبية بحركة هامشية مرتفعة بنسبة 0.07%.

طلب أردوغان

وحث الرئيس، رجب طيب أردوغان، الأتراك يوم الأربعاء على الاقتراض من‭‭ ‬‬بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي يعاني أزمة من المضاربات.

اسعار الصرف اليوم

وفيما يلي جدول يوضح اسعار الصرف اليوم: