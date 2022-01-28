حسني بي: هذا ما تكلفه شركة الكهرباء لليبيا والليبيين.. ويوجه رسالة مفتوحة لأبوجناح

وجه رجل الأعمال الليبي “حسني بي” رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء والتي قال خلالها: تكلفة إنتاج شركاتكم لأقل من 4.5 1000MW تكلفون ليبيا والليبيين :

1- من وقود و محروقات ما يتعدى 5 مليار $ طاقة ( غاز 3.25 مليار $ و نافطة وزيت ثقيل ونفط خام 1.75 مليار $ ) والإجمالي بالدينار 23 مليار دينار .

2- من مرتبات و ميزانية تشغيلي أخرى تقدر يتعدى 2 مليار دينار سنوياً وفق قولة .

3- من موازنات استثمارية مطلوبة تقدر 4 مليار دينار

4- من استهلاك اصول مستثمرة على مدى 50 سنة و فوائد على الاستثمارات و أقساط استرجاع ( تقدر 1 مليار سنوياً ولكن أفضل عدم إحتسابها)

وتابع قائلاً: تكلفتها علينا سنوياً تتعدى 29 مليار دينار لإنتاج 4.5 1000MW يتعدى كل 1000MW بالدولار قرابة 1.4 مليار $ .

وأفاد بالقول: والله أتمنى أن أكون مخطي ولكن إذا ما أوردت من أرقام حقيقة فليتها والليبيين في ” كارثة ” مع انقطاع الكهرباء 6 اشهر من 12 بالسنة .

وقال حسني بي لأبوجناح: نتمنى منكم تغيير المنظومة و نتمنى منكم تطبيق قانون إنشائكم والذي لم يطبق بعد 30 سنة من تأسيس الشركة .

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