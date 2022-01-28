اجتماع تحضيري للمؤتمر “الليبي- التونسي- الجزائري” نحو الاقتصاد الحر

بحثت اللّجنة التحضيرية للمُؤتمر “الليبي- التونسي- الجزائري” للتّحول نحو الاقتصاد الحُر والاقتصاد الرقمي في أفريقيا، المقرر عقده في تونس خلال شهر مارس القادم في اجتماعها الأول اعتماد محضر الاجتماع التمهيدي للجنة، إضافة لعرض مقترح جلسات المؤتمر والمتحدثين الرئيسيين من الجانب الليبي والمنظمات الدولية.

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية على أن أعضاء اللجنة في كل من تونس والجزائر على تواصل مع الجهات العامة والخاصة بدولهم للمشاركة في فعاليات المؤتمر كما يقوم المنسقون بالدول الأفريقية بالتواصل مع بلدانهم بخصوص المؤتمر.

وحضر اجتماع اللجنة، الذي ترأسه مجلس التخطيط الوطني، كلٌّ من وزارة العمل والتأهيل ووزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للمعلومات وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات وصندوق التسهيلات المالية ومندوب اللجنة للتواصل مع المصارف الليبية.

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