ليبيا تُصدّر 600 ألف برميل من النفط عبر ميناء السدرة

أفاد مراسل “218” بمنطقة الهلال النفطي بمغادرة ناقلة النفط سانت جورج من على أرصفة شركة الواحة للعمليات النفطية محملةً بـ 600 ألف برميل من النفط الخام.

وأضاف أن الإنتاج وصل إلى أعلى مستوى له بقدرة إجمالية بلغت 300 ألف برميل معزز بزيادة 20 ألف برميل خلال اليومين الماضيين.

وأكد أنه على الرغم من أن الشركة لا زالت تعاني تهالك البنية التحتية ونقص في السعات التخزينية بسبب الدمار الذي تعرضت له الخزانات نتيجة الأوضاع الأمنية خلال الأعوام الماضية؛ إلا أنها حققت الزيادة المطلوبة في الإنتاج عبر ضخ الخام من الحقول التابعة لها.

يأتي هذا في وقت طالب فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ميزانية للتشغيل بـ31 مليار دينار بما يعادل 6,7 مليارات دولار؛ بهدف زيادة الإنتاج اليومي من الخام لـ1,4 مليون برميل يوميًا.

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