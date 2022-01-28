تقديم مشروع خطة تنموية لاعتمادها من مجلس النواب

قدم رئيس المجلس الوطني للتخطيط مفتاح حرير لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع خطة تنموية بهدف اعتمادها بقانون تشريعي؛ لتكون خطةً عمل لأول حكومةً دائمة بعد انتخاب أول رئيس للبلاد، حيث أبدى صالح دعمه الكامل لهذا المشروع.

وبحث اللقاء رؤية المجلس الوطني للتخطيط حول مخصصات الباب الثالث التي أقرتها حكومة الوحدة بشكل يخالف التشريعات النافذة في الدولة ضمن توصيات ورشةً العمل التي شارك فيها أكثر من 13 خبيرًا وأستاذًا جامعيًا في القانون الدستوري.

يُذكر أن حكومة الوحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري عن حجم الإنفاق خلال العام 2021 بأكثر من 85 مليار دينار استخدمت منها أكثر من 75 مليار دينار خصص منها على حساب الباب الثالث ” مشاريع التنمية ” 17,39 مليار دينار استخدمت منها الحكومة في مدة سبعة أشهر 6,830 مليارات دينار.

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