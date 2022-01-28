اقتصاد

“غولدمان ساكس” متفائلة بأداء الجنيه المصري في 2022

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقّعت مؤسسة “غولدمان ساكس” استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسة خلال العام الحالي، رغم التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت المؤسسة، في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغٌ فيه.

وعزت ذلك إلى أسباب أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف.

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قناة 218 الليبية

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