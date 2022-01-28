خبير اقتصادي تونسي يحذر من طباعة الأوراق النقدية دون مقابل

حذر الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان من تواصل لجوء البنك المركزي إلى طباعة الأوراق النقدية لتوفير السيولة دون مقابل اقتصادي.

وأكد “سعيدان” أن تقرير البنك الدولي الأخير أشار إلى أن اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية لافتا إلى أن تقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني دعا تونس إلى تشخيص مصادر تمويلها لضمان استقرار تصنيفها السيادي.

وبيّن أن طباعة الأوراق النقدية تتم عبر تحويلات افتراضية الى وزارة المالية التي تلجأ بدورها إلى اقتراض قصير المدى من البنوك التونسية، قبل أن يُعيد البنك المركزي شراء السندات المالية في اليوم نفسه دون توفر سيولة حقيقية ينتجها الاقتصاد.

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