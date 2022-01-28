“بإمكانات محلية”.. أكاكوس تُدشّن المحرك التوربيني بحقل الشرارة

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، الانتهاء من أعمال تركيب وإجراء الاختيارات التشغيلية للمحرك التوربيني بالوحدة الخامسة بحقل الشرارة النفطي.

وأوضحت الشركة المُشغّلة لحقل الشرارة النفطي في بيان، أن أعمال التركيب تمت بواسطة الاختصاصيين والفنيين بقسم مولدات الطاقة بحقل الشرارة النفطي، وبإشراف قسم الصيانة التابع لإدارة العمليات بطرابلس، بعد قيام الفريق بإجراء جميع الدراسات الفنية والتفاوض مع المزوّدين ومتابعة الاختبارات الفنية والتشغيلية بورش شركة سيمنس، باستخدام تقنية المراقبة عن بُعد.

وأضافت الشركة أنه جرى التنسيق لتوريد المحرك التوربيني وإرساله إلى حقل الشرارة، ليتم البدء بأعمال التركيب بشكل مباشر وتحت إشراف تام من مراقب الصيانة بالعمليات. حيث تم التنسيق بإجراء الاختبارات التشغيلية بحضور اختصاصيين من طرف شركة سيمنس ومدير مكتب سيمنس ببرشلونة “متابعة عن بُعد”، وتكللت جميع الاختبارات بنجاح تام وتم وضع الوحدة في الخدمة بداية من الأربعاء الماضي.

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