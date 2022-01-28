مدير مركز مكافحة الأمراض: لهذه الأسباب.. سنصدر قرارات قد تكون قاسية غداً

كتب مدير عام المركز الوطني لمكافة الأمراض حيدر السائح: البلاد كما ترون أمامكم، طرابلس منطقة حمراء ووصل فيها عدد الحالات الى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن، وبذلك نحن كمركز نضع الاطار العام وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ هذه الاجراءات.

وتابع بالقول أن بلديات طرابلس الكبرى لديها السلطة التقديرية في تنفيذ كامل الاجراءات الاحترازية وكل وزارة تنفذ تلك الاجراءات كل وفق اختصاصه.

وتابع قائلاً: في ظل نفاد المشغلات والكوادر البشرية وبالرغم أن اوميكرون ليس شديد الشراسة ولكن نجد أنفسنا قد نعود للمربع الاول.

وأفاد بالقول: قرارات قد تكون قاسية بعد اجتماع اللجنة العلمية غدا ويجب الالتزام من المواطن لأن مانراه في الشارع لا يعطي أي انطباع بأن هناك موجة رابعة تضرب البلاد.

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