الدبيبة يوجه مراسلة تقتضي بعرض كافة المشروعات المركزية والمحلية وتحديدها بكل بلدية مرفقة بكافة البيانات المشروع ووضعه الفني والمالي

وجه مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رسالة إلى الوزارء ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق ومدير عام جهاز مشروعات المواصلات.

وأشارت المراسلة إلى الميزانية للعام المالي والتي تم فيها تخصيص مبالغ مالية لصالح الأجهزة تقدر بنسبة 31٪ من الميزانية العامة للدولة بهذا الباب، حيث طالب عرض تلك المشروعات المركزية والمحلية وتحديدها بكل بلدية مرفقاً بكافة البيانات المشروع ووضعه الفني والمالي، ويتم نشرها بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم نشرها منفصلة لكل بلدية، وذلك بهدف توضيح كافة المشروعات والمبالغ المالية التي تم تخصيصها تحقيقاً لمبدأ الشفافية.





يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية