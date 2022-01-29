“النيابة العامة” تباشر التحقيق بواقعة تحصيل شركة الأعماق الأرضية للمقاولات العامة على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة

قام رئيس النيابة بمكتب النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تحرير مستندات تفيد بأن شركة الأعماق الأرضية للمقاولات العامة قامت بإنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها مع المجلس التسييري لبلدية صرمان على خلاف الحقيقة، وذلك بناءً على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة.

وقد أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع التزوير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، والتواطؤ مع ملاك الشركة المتعاقد معها لغرض تحقيق منافع غير مشروعة.

بينما ترتبت بعض النتائج عن الإجراءات الاحتياطية المتخذة في مواجهة المتهمين، أخصها رد مبلغ مالي قدره مائة وأربعة وتسعون ألف دينار حصلتها أداة التنفيذ دون وجه حق .

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