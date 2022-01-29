“الدبيبة” يطلع على مطالب المعتصمين من فئة الصم والبكم وضعاف السمع

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بزيارة إلى مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام وذلك للقاء بعددًا من المواطنين من فئة الصم والبكم والمعتصمين داخل مقر الهيئة .

حيث استمع الدبيبة إلى مطالبهم المتمثلة في تفعيل القوانين التي تضمن حقوق هذه الفئة وضرورة الإهتمام بهذه الشريحة .

وأوضح كذلك بأن الحكومة شكلت المجلس الأعلى لذوي الإعاقة وعملت على عقد اجتماعاته والذي يضم عدداً من الوزراء وذوي العلاقة وعملت على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه صندوق التضامن الاجتماعي لأداء مهامه وتقديم خدمات جيدة لكافة الشرائح، مؤكداً اهتمامه بدعمهم وتقديم كافة الخدمات لهم ومتابعة كافة مطالبهم .

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