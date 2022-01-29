“أبوجناح” يتابع مراحل تهيئة تجهيز ديوان المنطقة الجنوبية

قام نائب رئيس الوزراء “رمضان أبو جناح” بعقد اجتماع مع أمين ديوان رئاسة الوزراء “علي شلاك”، وذلك لمتابعة الترتيبات الجارية لتجهيز ديوان المنطقة الجنوبية، ومراحل تهيئته بالكامل.

كما استمع “أبوجناح” للخطط التي سيتابعها مجلس الوزراء في آلية العمل، وتفعيل المنظومات الإدارية الخاصة بالديوان الرئاسي، وربطها بديوان المنطقة الجنوبية.

ويُذكر أيضاً بأن أعمال الصيانة والتجهيز لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية قاربت على الإنتهاء، وذلك ضمن خطة عودة الحياة التي تستهدف إحياء المشاريع المتوقفة في كل ربوع ليبيا.

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