ميدل إيست مونيتور:هذه مخالفات وزير الصحة الليبي

ذكرت وكالة ميدل إيست مونيتور أمس الأربعاء إن النيابة العامة أمرت باحتجاز وزير الصحة علي الزناتي ووكيل الوزارة سمير كوكو بتهمة مخالفات مالية وإدارية .

وبحسب الوكالة إن المدعي العام في النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي كشفتها المحكمة”.

وتابعت الوكالة بالقول أن الوزير ونائبه كانوا يزودان وحدات توليد الأكسجين بنسبة 1000 في المائة من سعر السوق ونظرا لوجود أدلة كافية على ارتكابهم الانتهاكات المنسوبة إليهم أمر ممثل النيابة بإعادتهم إلى الحبس الاحتياطي كما أن لم يعلق أي أحد من المسؤولين على الاتهامات وفقا للوكالة.

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