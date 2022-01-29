اتحاد عمال النفط والغاز: سياسية “الدبيبة ” ستجبرنا على اتخاذ قرار الإغلاق لتنفيذ مطالبنا

قال الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، إن سياسات رئيس حكومة عبدالحميد الدبيبة ستجبر موظفو القطاع علي اتخاذ قرار إغلاق النفط؛ لتنفيذ مطالبهم.

وأضاف “الاتحاد “عبر بيان له الجمعة، أن الحكومة لم تلتفت لمطالب العمل ولم تقم بتسوية أوضاعهم بقرار زيادة المرتبات وإعفاء العاملين من ضريبة الدخل وتطبيق القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي؛ مشيرة إلى أن تعاملها مع مطالبهم أضاف انطباعا بأنها حكومة فاشلة ومهدرة لأموال الدولة من أجل شراء ولاءات لها.

وأعرب اتحاد العمال، في بيانهم، عن ضرورة أن لا تجبرهم الحكومة على اتباع الإغلاقات والاضطرابات عن العمل، “وهو الأمر الذي لم يلجأ له العاملون خلال مطالباتهم سابقا كنوع من الضغوطات” وفقا للبيان.