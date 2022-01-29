“الحويج” يقوم بافتتاح مركز ابتكار للخدمات الإلكترونية والمالية

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم السبت بافتتاح مركز ابتكار للخدمات الإلكترونية والمالية، بحضور مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ومندوبين عن المصارف التجارية وعدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

كما أكد “الحويج” على أن التحول الرقمي ومواكبة التطور المعلوماتي أساس قيام الدولة الحديثة والقضاء على الفساد الإداري والمالي بالإدارة التقليدية مشيراً إلى أن هذه الخطوة تدعم الدولة في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة بأيدٍ وطنية ذي كفاءة وقدرة على قيادة المرحلة.

ويتضمن مركز الابتكار مركز خدمات تخصيص وترميز البطاقة والصكوك المصرفية ومركز قواعد البيانات والمعلومات ومركز تأهيل وتدريب بالشراكة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية