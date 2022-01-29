مع التفاصيل ..”الدبيبة” يصدر تعليماته بخصوص صرف مكافآت للعاملين بمراكز العزل

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً مع مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض الدكتور حيدر السائح وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مناطق البلاد.

حيث تابع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض، مع تشديده على ضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق، خاصةً بعد توفر كميات اللقاحات اللازمة.

وكشف مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض عن وجود نقص في المشغلات الخاصة بإجراء تحاليل الكشف عن الفايروس، كما لم يتم صرف المكافآت المستحقة للعاملين بمراكز العزل، وضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جملة من الإجراءات الاحترازية التي يتوجب إتباعها.

حيث أصدر الدبيبة تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العملية لتوفير النواقص والعمل على صرف المكافآت لمستحقيها وذلك بعد التأكد من أسماء المستفيدين.

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