اقتصاد

مصدر لـ218: تقديرات ببلوغ ميزانية العام الحالي 125 مليار دينار

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ218، بأن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة سيبحث في اجتماع موسع الأسبوع المقبل، تقديرات ميزانية العام الحالي 2022 التي قد تبلغ 125 مليار دينار.

وأضاف المصدر أن الاجتماع المزمع عقده سيضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا، ووزير التخطيط فاخر بو فرنة، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد عجزت عن إقرار قانون الميزانية العامة للعام الفائت 2021، بسبب رفض مجلس النواب مقترحين بـ111 مليار دينار، وآخر مخفض بـ97 مليار دينار، مع السماح لها بالإنفاق حسب القانون 1/12 لتصل قيمة الإنفاق العام لأعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الفائتة، بـأكثر من 75 مليار دينار من إجمالي المخصص البالغ 85 مليار في أقل من سبعة أشهر.

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قناة 218 الليبية

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