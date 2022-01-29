“الحويج”: التحول الرقمي يقضي على الفساد الإداري والمالي

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج، أن التحول الرقمي ومواكبة التطور المعلوماتي يسهم في القضاء على الفساد الإداري والمالي بالإدارة التقليدية.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز ابتكار للخدمات الإلكترونية والمالية، اليوم السبت بحضور المدير العام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومندوبين عن المصارف التجارية وعدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

وأشار الحويج إلى أن هذه الخطوة تدعم الدولة في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة بأيدٍ وطنية، ذي كفاءة وقدرة على قيادة المرحلة.

يُذكر أن مركز الابتكار يضم مركز خدمات تخصيص وترميز البطاقة والصكوك المصرفية، ومركز قواعد البيانات والمعلومات، ومركز تأهيل وتدريب بالشراكة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.

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